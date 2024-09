Theresia Fischers Freund will gegen Ex Thomas in den Ring steigen

Hamburg/Freiburg - Theresia Fischer (32) ist seit einiger Zeit, offenbar sehr glücklich, mit dem Zahnarzt Stefan (57) liiert. Der kennt auch ihren Ex, den Dokumentarfilmer Thomas Behrend (60), und würde gerne gegen ihn in den Ring steigen.

Theresia Fischer (32) und ihr Stefan (57) sind seit mehr als einem Jahr liiert. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Theresia und Stefan kennen sich schon lange. Er war ihre Jugendliebe, ein Paar wurden sie erst viele Jahre später. Der Kontakt brach aber offenbar nie ab.

Entsprechend bekam der Zahnarzt auch mit, wie es um ihre damalige Ehe mit Thomas Behrend stand.

"Das wäre der einzige Kandidat, gegen den ich Promiboxen machen würde", so Stefan im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter Podcast". "Wegen der Art und Weise, wie er mit ihr umgegangen ist", erläuterte der Mediziner.

Er sei damals in Freiburg gewesen, sie in Hamburg. "Ich wäre gerne hochgefahren und hätte gesagt: 'Du kannst so nicht mit deiner Frau umgehen.' Diese toxische Beziehung und so weiter." Getan hat er das aber offensichtlich nicht. Er sei wie gelähmt gewesen.

"Insofern würde ich da gerne mal diese Bühne suchen, aber wahrscheinlich ist er viel zu feige", glaubt der 57-Jährige.