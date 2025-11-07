Thilo Mischke äußert sich zu Folgen von Sexismus-Eklat: "Wollte sterben"

Berlin - Der Sexismus-Eklat um Thilo Mischke (44) führte Anfang des Jahres dazu, dass dieser seinen neuen Job beim Kulturmagazin "ttt titel, thesen, temperamente" noch vor der ersten Sendung wieder verlor. Doch Konsequenzen hatte die Debatte auch für die Psyche des Moderators.

Die Sexismus-Vorwürfe gegen Moderator Thilo Mischke (44) schlugen Ende vergangenen Jahres hohe Wellen. © Sebastian Gollnow/dpa

Fast ein Jahr nach seiner Entlassung bei der ARD sprach Thilo Mischke nun offen über die schwersten Wochen seines Lebens.

"Am 26. Dezember habe ich versucht, mich umzubringen. Da gibst du keine Interviews mehr. Das ist vorbei. Ich wollte sterben, um dieser Situation zu entfliehen", berichtete der Reporter im Podcast "Hotel Matze" mit Moderator Matze Hielscher (46).

Er müsse "diese drastischen Worte wählen", damit man verstehe, wie ihn die damalige Zeit an seine Grenzen gebracht habe - bis zu dem Punkt, an dem ihn die öffentlichen Vorwürfe und der berufliche Abstieg fast das Leben kosteten.

Rückblick: Eigentlich sollte Mischke das Kulturformat "ttt – titel, thesen, temperamente" moderieren. Doch als die Personalie im Dezember vergangenen Jahres bekannt wurde, folgte eine Welle der Kritik. In der öffentlich geführten Debatte wurden dem 44-Jährigen sexistische Aussagen vorgeworfen, vor allem in seinem Buch "In 80 Frauen um die Welt" aus dem Jahr 2010.

Anfang 2024 zog die ARD schließlich die Reißleine. Begründung: Die Debatte um die Personalie Thilo Mischke habe die eigentlichen Themen der Sendung "überschattet". Damit war die Zusammenarbeit beendet, bevor sie richtig beginnen konnte.