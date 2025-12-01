Gottschalk heimlich in Klinik: "Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv"

München - Die Nachricht schockiert und erklärt zugleich. Showmaster Thomas Gottschalk (75) hat am Sonntag öffentlich bekannt gegeben, dass er mit einer schweren Krebserkrankung zu kämpfen hat . Starke Schmerztabletten sind demnach sein ständiger Begleiter, zwei Operationen musste er bereits über sich ergehen lassen.

Aus Kritikern werden Unterstützer: TV-Legende Thomas Gottschalk (75) hat am Sonntag seine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. © Philipp von Ditfurth/dpa

Insgesamt lag er 13 Stunden unter dem Messer, wie er gegenüber "Bild" erklärte. Mit seinen beiden Auftritten bei der Bambi-Verleihung und der Romy-Auszeichnung sorgte er zuvor für Spekulationen über seinen momentanen Gesundheitszustand.

Auch Häme und Kritik über seine unpassend formulierten Aussagen waren die Folge.

Besonders traf es seine Frau Karina Mroß (63), die das Raunen und Getuschel sowie die Kommentare ertragen musste, aber dennoch gute Miene zum tragischen Spiel machte.

"Das war für mich die Hölle, weil ich ja die Wahrheit kenne. Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!", erzählte sie.

Und schwer krank ist der Show-Gigant tatsächlich. "Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv", so Gottschalk in dem Interview. Seit der ersten OP vor vier Monaten hatte der 75-Jährige mehr als 30 Bestrahlungen. Täglich sei er heimlich in der Klinik gewesen, 14 Tage lag er stationär dort und kämpfte ums Überleben. Ihm wurde in den Eingriffen jeweils ein Teil der Harnleiter und der Blase entfernt.