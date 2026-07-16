Mit sexuellen Kommentaren: Esther Schweins fühlte sich von Thomas Gottschalk "in die Enge getrieben"
München/Halle - In der Doku "Was haben wir gelacht" werden die frauenfeindlichen Strukturen im TV der 90er- und 2000er-Jahre beleuchtet. Auch der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk (76) bekommt dort von Esther Schweins (56) sein Fett weg.
Für viele galt Gottschalk als eine Ikone des deutschen Fernsehens - bis sein Verhalten vor der Kamera für immer mehr Kritik sorgte.
Gerade sein Umgang mit Frauen während der Sendung wurde nachträglich teilweise als übergriffig bezeichnet. Bei "Wetten, dass..?" kam Gottschalk den weiblichen Gästen oft zu nahe, tätschelte das Knie von Schauspielerin Iris Berben oder fummelte am Kleid von Sängerin Beyoncé herum.
Auch der ein oder andere Spruch wurde von den Zuschauern negativ aufgefasst. 2022 forderte der 76-Jährige seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker weniger galant auf, nach einer Wette für Ordnung zu sorgen: "Fräulein, Sie können abräumen."
Auch Esther Schweins erzählt in der Doku von einer unangenehmen Begegnung mit dem Ex-Moderator. So blickt die Schauspielerin auf einen Auftritt bei "Wetten, dass..?" im Jahr 1996 zurück.
Der Ausschnitt zeigt, wie Thomas Gottschalk die heute 56-Jährige zur Couch begleitet. Währenddessen kommt er ihr wiederholt körperlich nahe und liest Kommentare mit sexualisierendem Inhalt vor. "Ich habe heute das Herzklopfen, das ich damals in dieser Situation hatte", so Schweins.
Ihr ging es damals "nicht gut auf dem Sofa". Von Gottschalk fühlte sie sich "in die Enge getrieben".
Gottschalk wollte Esther Schweins' "Eigentümer" sein
Bereits als er Esther Schweins 1996 ins "Wetten, dass..?"-Studio führte, konnte sich Gottschalk einen Kommentar nicht verkneifen: "Das ist die letzte Chance, die ich habe, dich an der Hand zu führen." Anschließend bestand der Moderator darauf, dass Esther auf dem Sofa - auf dem wohlgemerkt ausschließlich Männer saßen - direkt neben dem heute 76-Jährigen Platz nahm.
"I'm the owner!" [zu Deutsch: Ich bin der Eigentümer!], so Thomas Gottschalk weiter. Anschließend fügte er in Richtung der Schauspielerin hinzu: "Aber leider nicht von ihr."
Weiter im Programm bei "Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk hatte im Vorfeld bereits einige Kommentare über die heute 56-Jährige herausgesucht. "Ich lese immer Sachen über dich, das ist alles Zitat: 'Eine Komödiantin mit massenkompatiblem Sex-Appeal', 'Inbegriff televisionärer Erotik', 'So haben flämische Meister ihre Madonnen gemalt.'"
Als wären diese Zitate nicht bereits unangenehm genug, legte Gottschalk noch nach. Mit den Worten "Kam schon mal ein Kritiker und hat gefragt: 'Kann ich mal richtig gucken?'" schob er noch einen weiteren Kommentar hinterher.
Titelfoto: Montage:Thomas Banneyer/dpa, IMAGO / teutopress