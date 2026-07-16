Mit sexuellen Kommentaren: Esther Schweins fühlte sich von Thomas Gottschalk "in die Enge getrieben"

München/Halle - In der Doku "Was haben wir gelacht" werden die frauenfeindlichen Strukturen im TV der 90er- und 2000er-Jahre beleuchtet. Auch der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk (76) bekommt dort von Esther Schweins (56) sein Fett weg.

Esther Schweins (56) rechnet mit Thomas Gottschalk ab. © Thomas Banneyer/dpa

Für viele galt Gottschalk als eine Ikone des deutschen Fernsehens - bis sein Verhalten vor der Kamera für immer mehr Kritik sorgte.

Gerade sein Umgang mit Frauen während der Sendung wurde nachträglich teilweise als übergriffig bezeichnet. Bei "Wetten, dass..?" kam Gottschalk den weiblichen Gästen oft zu nahe, tätschelte das Knie von Schauspielerin Iris Berben oder fummelte am Kleid von Sängerin Beyoncé herum.

Auch der ein oder andere Spruch wurde von den Zuschauern negativ aufgefasst. 2022 forderte der 76-Jährige seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker weniger galant auf, nach einer Wette für Ordnung zu sorgen: "Fräulein, Sie können abräumen."

Auch Esther Schweins erzählt in der Doku von einer unangenehmen Begegnung mit dem Ex-Moderator. So blickt die Schauspielerin auf einen Auftritt bei "Wetten, dass..?" im Jahr 1996 zurück.

Der Ausschnitt zeigt, wie Thomas Gottschalk die heute 56-Jährige zur Couch begleitet. Währenddessen kommt er ihr wiederholt körperlich nahe und liest Kommentare mit sexualisierendem Inhalt vor. "Ich habe heute das Herzklopfen, das ich damals in dieser Situation hatte", so Schweins.

Ihr ging es damals "nicht gut auf dem Sofa". Von Gottschalk fühlte sie sich "in die Enge getrieben".