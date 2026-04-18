Thomas Gottschalk spielte entscheidende Rolle: Michael Mittermeier über seinen mutigsten Witz

München - Michael Mittermeier (60) hat in seiner Karriere schon viele harte Witze gemacht. Auf einen ist der Comedian aus Bayern aber besonders stolz. TV-Legende Thomas Gottschalk (75) spielte dabei eine wichtige Rolle.

Michael Mittermeier (60) erzählte einen seiner besten Witze einst bei "Wetten, dass..?", wie er findet. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Das war einer der besten Jokes, die ich je gemacht habe", sagte Mittermeier bei der "NDR Talk Show" stolz. Im Jahr 2009 sei er bei "Wetten, dass..?" aufgetreten. Mit ihm zu Gast: der Hollywood-Star Tom Cruise (63), der damals Werbung für den Film "Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat" machte, in dem es um einen gescheiterten Mordversuch an Adolf Hitler ging.

Cruise habe damals in einem Interview behauptet, dass er definitiv versucht hätte, Hitler zu töten, wenn er in dieser Zeit gelebt hätte, erinnerte sich Mittermeier. Das habe ihn "unglaublich geärgert", weil er es als respektlos gegenüber den Widerstandskämpfer in der NS-Zeit empfunden habe.

Also nahm sich Mittermeier vor, sich den US-Schauspieler bei "Wetten, dass..?" mit einem Witz vorzuknöpfen, der die Pointe hatte: "Mir würde es schon reichen, wenn er den Führer von Scientology erschießt."

Als er den Text bei der zuständigen Redaktion vorab eingereicht habe, sei ihm der Witz verboten worden.

Also ging der Comedian im Backstagebereich zu Thomas Gottschalk, um ihn vorzuwarnen: "Pass auf, ich glaube, das wird meine letzte 'Wetten, dass..?'-Sendung, weil ich muss diese Nummer machen."