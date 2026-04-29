Wegen Krebsleiden: Thomas Gottschalk verschiebt Comeback auf Herbst

München - TV-Legende Thomas Gottschalk (75) kehrt vorerst nicht auf die Bühne zurück. Die für 9. Mai geplante Verleihung des "Goldenen Ochsensepp" an Österreichs früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Gottschalk hätte moderieren sollen, ist auf den 5. September verschoben worden.

Thomas Gottschalk (75) will sich auf seine Gesundheit konzentrieren. © Philipp von Ditfurth/dpa

Das teilte der Veranstalter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Grund ist die Erkrankung des Showmasters. Der 75-Jährige ist an einem seltenen und aggressiven epitheloiden Angiosarkom erkrankt. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der von Blutgefäßzellen ausgeht.

Dem "Spiegel" schrieb Gottschalk hierzu: "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht."

Gottschalk, der am 18. Mai 76 Jahre alt wird, hat Ende November bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" und zugleich von der TV-Bühne.