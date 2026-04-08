Nach Krebs-Schock und TV-Abschied: Thomas Gottschalk zeigt sich mit Familie

Tegernsee - Vier Monate nach seinem TV-Abschied hat Thomas Gottschalk (75) ein Lebenszeichen gesendet. Der Entertainer verbrachte die sonnigen Ostertage mit seiner Familie am Tegernsee.

Thomas Gottschalk (75, 2.v.l.) mit seiner Ehefrau Karina (64, r.) und deren Tochter Melinda (30, l.) zusammen mit Braustüberl-Chef Bernhard Sagerer. © Instagram/Braustüberl Tegernsee

Dabei besuchte Gottschalk gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina (64) und deren Tochter Melinda (30) das "Braustüberl Tegernsee". Auf Instagram veröffentlichte das Wirtshaus ein Foto, das Braustüberl-Chef Bernhard Sagerer mit den Gottschalks zeigt.

"Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den 'Wetten, dass..?'-König mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben", schrieb das Restaurant zu dem Schnappschuss.

"So herzlich, so unkompliziert und genau so, wie ein Abend bei uns sein soll: gemeinsam am Tisch, ein gutes Bier, echte Gespräche."

Gottschalk verewigte sich im Gästebuch des Bräustüberls: "Was dabei einfach schön ist: Bei uns zählt nicht, woher jemand kommt oder wer er ist. Der letzte Eintrag in unserem Goldenen Buch stammt von seiner Eminenz, Kardinal Reinhard Marx und kurz darauf sitzt einer der bekanntesten Showmaster Deutschlands bei uns. Unterschiedlicher könnte es kaum sein, und doch gehört beides ganz selbstverständlich hierher."

Seinen bekannten geistlichen Vorschreiber nutzte Gottschalk als Inspiration für seinen Eintrag. "Der Kardinal war gerade da! (Nach der Weihe!) Doch jetzt komm' ich! (Ich war der nächste in der Reihe!). Wetten, dass...", schrieb der 75-Jährige.