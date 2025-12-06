Gottschalk meldet sich vor TV-Abschied: "Macht euch um mich bitte keine Sorgen"

Köln/München - Thomas Gottschalk (75) machte vor einer Woche seine Krebserkrankung öffentlich , kurz darauf kündigte er seinen letzten TV-Auftritt an. Doch kurz vor seiner RTL -Show meldete er sich mit einer Videobotschaft bei seinen Fans.

Thomas Gottschalk (75) verabschiedet sich aus dem TV. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Macht euch um mich bitte keine Sorgen", sagte der 75-Jährige in dem auf Instagram veröffentlichten Video. "Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle."

Am vergangenen Sonntag hatte der Entertainer bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein.



In dem Videogruß am Morgen vor seinem Abschied in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" bei RTL (20.15 Uhr) sagte er weiter: "Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei."

Und dann schickte er noch hinterher: "In diesem Sinne wünsche ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas."