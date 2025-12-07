Kein Instagram, kein TV: Gottschalk verlässt unter Applaus die Medienwelt
Von Ute Wessels
Köln/Hürth - Thomas Gottschalk (75) wird sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das sagte er auf Nachfrage von Moderator Günther Jauch (69) in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstagabend.
"Es gibt einen gewissen Punkt, wo man sagt, jetzt hat die Öffentlichkeit nichts mehr mit einem zu tun. Rote Teppiche und so weiter - kein Thema mehr", sagte Gottschalk.
Um 22.15 Uhr verließ die TV-Legende unter dem Applaus der Zuschauer die Bühne, seine Frau Karina nahm ihn mit einem Kuss in Empfang.
Jauch hatte Gottschalk zuvor gefragt, wie er sich sein neues Leben vorstelle, ob nun tatsächlich der Instagram-Account geschlossen und er in keiner Sendung mehr zu sehen sein werde.
"Du willst abtauchen, man wird dich in dieser klassischen Öffentlichkeit nicht mehr sehen, und das willst du auch so?", fragte Jauch.
"Ja", antwortete Gottschalk und fügte an: "Das mit 75 ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück."
Gottschalk wandte sich mit Videobotschaft an seine Fans
Bereits im Frühjahr hatte Gottschalk angekündigt, sich mit der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" am 6. Dezember zumindest von der Samstagabendunterhaltung verabschieden zu wollen.
An seiner Seite waren am Abend seine Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger (51) sowie als Gäste Moderator Jörg Pilawa (60), Sänger Giovanni Zarrella (47) und Gottschalks langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger (73).
Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. Am Morgen hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt.
"Macht euch um mich bitte keine Sorgen", sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. "Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle."
Titelfoto: Julia Feldhagen/RTL/dpa