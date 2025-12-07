Kein Instagram, kein TV: Gottschalk verlässt unter Applaus die Medienwelt

Köln/Hürth - Thomas Gottschalk (75) wird sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen . Das sagte er auf Nachfrage von Moderator Günther Jauch (69) in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstagabend.

Ein schöner Abschied für Thomas Gottschalk (75). © Julia Feldhagen/RTL/dpa

"Es gibt einen gewissen Punkt, wo man sagt, jetzt hat die Öffentlichkeit nichts mehr mit einem zu tun. Rote Teppiche und so weiter - kein Thema mehr", sagte Gottschalk.

Um 22.15 Uhr verließ die TV-Legende unter dem Applaus der Zuschauer die Bühne, seine Frau Karina nahm ihn mit einem Kuss in Empfang.

Jauch hatte Gottschalk zuvor gefragt, wie er sich sein neues Leben vorstelle, ob nun tatsächlich der Instagram-Account geschlossen und er in keiner Sendung mehr zu sehen sein werde.

"Du willst abtauchen, man wird dich in dieser klassischen Öffentlichkeit nicht mehr sehen, und das willst du auch so?", fragte Jauch.

"Ja", antwortete Gottschalk und fügte an: "Das mit 75 ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück."