Thomas Gottschalk beendet große TV-Karriere: So lief sein letzter Abend

Köln - Die letzte Klappe ist gefallen! Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat sich am Samstagabend Thomas Gottschalk (75) in die TV-Rente verabschiedet. Diese Promis begleiteten den Showmaster auf seinem letzten Gang.

Thomas Gottschalk beendet am Samstagabend nach 48 Jahren seine TV-Karriere. © Julia Feldhagen/RTL/dpa

Schon vor einigen Monaten hatte der ehemalige Moderator von "Wetten, dass..." angekündigt, an Nikolaus die Segel zu streichen und die Mattscheibe anderen zu überlassen.

Zusammen mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) wagte sich der 75-Jährige ein letztes Mal hinters Ratepult, um für die Zuschauer 20.000 Euro Preisgeld zu erzocken.

Für den Kult-Moderator endete die TV-Karriere schließlich um 22.13 Uhr. Unter tosendem Applaus der Studiogäste und jeder Menge gold-weißem Konfetti verließ Gottschalk innerhalb weniger Augenblicke die Manege und lief am oberen Ende der Showtreppe Ehefrau Karina Mroß (62) in die Arme.

Zuvor hatte der 75-Jährige leicht verwirrt und auffällig zurückhaltend am Abend teilgenommen. Immer wieder schmiss er einzelne Begriffe in den Raum, um teils krampfhaft an den Gesprächen seiner Mitstreiter teilzunehmen.

Auch Promi-Freund Mike Krüger (73) kämpfte im Laufe des Abends mit fortschreitendem Alter. Bei seiner umgeschriebenen Performance zu "Mein Gott, Thomas" holten "Die Supernase" immer wieder Gedächtnislücken ein, am Text haperte es.

Anders als in den vorherigen Ausgaben übertrug RTL die Show diesmal nicht live - sondern zeitversetzt.