Vernichtende Worte: So brutal rechnet Thomas Gottschalk mit Amira Pocher ab!

Köln - Thomas Gottschalk ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nach Leni Klum (19) geriet jetzt auch Amira Pocher (31) in seine Schusslinie. Prompt holte der 73-Jährige zur Generalabrechnung mit der Österreicherin aus!

Thomas Gottschalk (73) rechnet im Podcast "Die Supernasen" gnadenlos mit Amira Pocher (31) ab. © Philipp von Ditfurth/dpa

Seit Monaten liefern sich die "Prominent"-Moderatorin und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) eine öffentliche Schlammschlacht. Nachdem das Paar im August seine Trennung kundgetan hatte, eskalierte im Oktober die Situation.

Der Comedian wirft der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne vor, eine Affäre mit Biyon Kattilathu (39) gehabt zu haben. Amira bestreitet dies. Der Motivationscoach hat sogar eine eidesstattliche Erklärung dazu abgegeben.

In ihrem Podcast "Die Supernasen" kommen Gottschalk und sein Gesprächspartner Mike Krüger (73) im Rahmen ihres Promi-Jahresrückblicks auch auf die zerbrochene Pocher-Ehe zu sprechen.

"Ich habe Amira für eine Maskenbildnerin gehalten, die durch Oliver eine Berühmtheit erlangt hat, die ihr nicht zusteht", platzt es plötzlich aus dem ehemaligen "Wetten, dass …?"-Gastgeber heraus. Ganz schön harter Tobak!

Sein Gegenüber versucht ihm etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen und erklärt, dass ihm der öffentliche Rosenkrieg mit all seinen Facetten am Ende fast schon zu viel wurde. Jetzt nimmt Gottschalk erst so richtig Fahrt auf.