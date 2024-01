Wegen Dessous-Fotos: Thomas Gottschalk feuert gegen Leni Klum!

Thomas Gottschalk (73) stichelte gegen Leni Klums (19, l.) Unterwäsche-Fotos mit Mama Heidi (50). © Montage: Intimissimi/Calzedonia/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

Auf die Familie Klum scheint er es abgesehen zu haben ...

Nachdem Thomas Gottschalk in der Vergangenheit bereits gegen Supermodel Heidi Klum (50) und ihren Ehemann Tom Kaulitz (34) gestichelt hatte, ist nun offenbar ihre Tochter an der Reihe.



Im Podcast mit seinem Freund und Kollegen Mike Krüger (72) lästerte der Moderator jetzt über Lenis Dessous-Fotos mit Mama Heidi für die italienische Unterwäsche-Marke Intimissimi.

Als die beiden TV-Größen in der neuesten Folge von "Die Supernasen" auf das vergangene Jahr zurückblickten, kamen sie plötzlich auch auf das berühmte Mutter-Tochter-Gespann zu sprechen.



"Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich schwerlich bekleidet in Dessous. Wo man auch sagt: 'Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen?'", kritisierte Krüger die freizügige Kampagne der beiden Klum-Frauen, woraufhin auch Gottschalk mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hielt und gegen die 19-Jährige austeilte.

"Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat's gereicht", giftete die "Wetten, dass..?"-Legende und brachte Kumpel Mike damit zum Lachen.