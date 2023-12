Nach "Wetten, dass...?"-Gerücht: Thomas Gottschalk schießt gegen Kaulitz-Twins!

Tom und Bill Kaulitz (beide 34) gaben bekannt, bald die Kultsendung zu übernehmen. © Friso Gentsch/dpa

Davon abgesehen, was hält Gottschalk selbst von den Vorschlägen der Zwillinge? "Es wäre auch, glaub' ich, nicht die richtige Entscheidung, 'Wetten, dass..?' mit den beiden weiterzumachen."

Zwar konnten Bill und Tom Kaulitz bereits Moderationserfahrung sammeln - sowohl als Jurymitglieder bei "The Voice of Germany" als auch als Moderatoren ihrer eigenen Musikshow "That's My Jam" - doch trotzdem scheint der 73-Jährige nicht viel vom Können der gebürtigen Magdeburger zu halten.

Dass "That's My Jam" nach nur einer Staffel aus dem Programm gestrichen wurde, ist für den ehemaligen "Wetten, dass...?"-Moderator dabei gefundenes Fressen.

"Das ist natürlich immer das Problem, dass Leute dann immer alles vom Prompter ablesen", stichelte Gottschalk, "dann wird's auf längerer Strecke schwierig, weil der hakt oder zu schnell oder zu langsam läuft."

Welcher andere Kandidat ihm als zukünftigen Moderator vor Augen schwebt, erwähnt er nicht.

Das ZDF selbst hatte sich noch nicht zu Plänen mit den Kaulitz-Zwillingen geäußert, auch wenn es für die beiden offenbar schon entschiedene Sache ist. Ob es bald schon wieder heißt "Top, die Wette gilt!"?