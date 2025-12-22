Thomas Huber nach Videoausschnitten von Dahlmeier ergriffen: "Trifft mitten ins Herz"

Laura Dahlmeier (†31) wurde im Juli am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen und starb. © Matthias Balk/dpa

In der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Fernsehens sagte er, nachdem Videoausschnitte von Dahlmeier gezeigt wurden: "Ich habe, glaube ich, für mich selber auch schon echt einen Frieden gefunden, aber immer wieder, wenn man das sieht oder so, dann … Das trifft dann einfach nur mitten ins Herz."

"Sie war einfach eine Echte. Sie war so authentisch wie kaum ein anderer und sie ist ihren Weg, den, wo sie gegangen ist, mit so einer Überzeugung gegangen und so konsequent und mit so einem Feuer", sagte der Extremkletterer aus Oberbayern.

Er spüre Dahlmeier nach wie vor bei seinen Bergtouren. "Ich kann definitiv sagen, nicht nur die Laura, sondern auch meine anderen Freunde. Ich spüre sie immer, wenn ich dort oben bin in den Bergen."

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war im Juli im Alter von 31 Jahren bei einem Kletterunfall am Laila Peak in Pakistan ums Leben gekommen.