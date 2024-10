Thomas Müller und seine Lisa getrennt? Bayern-Star setzt überraschendes Zeichen bei Barça-Spiel

Am gestrigen Mittwochabend beim Champions-League-Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona (4:1) überraschte Thomas Müller mit einem Detail: Der 35-Jährige trug den Namen seiner Ehefrau auf seinem Fußballschuh.

Auch beim DFB-Abschied des Fußballers am 14. Oktober in der Münchner Allianz-Arena war Lisa Müller nicht dabei.

Ob Thomas Müller damit ein Zeichen an die Öffentlichkeit oder an seine Geliebte senden wollte, weiß nur der Bayern-Star selbst. Fakt ist: Der Münchner Fanliebling hatte auch in der Vergangenheit stets "Lisa" auf seinen Fußballschuhen stehen.

Die beiden Profi-Sportler sind seit November 2009 verheiratet und züchten Pferde. Kinder haben die Müllers nicht.