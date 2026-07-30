Neue Sorgen um TV-Auswanderer: Thommy Schmelz wieder im Krankenhaus
Palma de Mallorca (Spanien) - Erneut keine guten Nachrichten von Kult-Auswanderer Thommy Schmelz: Der 54-Jährige ist wieder im Krankenhaus gelandet. Seine Frau schildert jetzt, wie ernst die Lage ist.
"Das Wasser ist wieder so doll angestiegen und Thommy bekommt kaum Luft", erklärt Kathrin Mermi-Schmelz (58) in einem Instagram-Beitrag am Montag.
Da auch die Nieren des "Goodbye Deutschland"-Stars nicht mehr richtig arbeiten, hätten die Ärzte entschieden, Thommy wieder stationär aufzunehmen. Jetzt werde damit begonnen, die überschüssige Flüssigkeit abzuziehen.
Dabei seien die beiden lediglich in der Klinik gewesen, um einen Termin beim Internisten für Verdauungsmedizin wahrnehmen zu wollen.
Vor Ort sei jedoch schnell klar geworden, dass der Zustand ihres Liebsten sehr kritisch sei, denn das Wasser drücke auf die Lunge des 54-Jährigen, was dafür sorge, dass ihm das Atmen deutlich schwerer falle.
Deshalb sei es nun die Entscheidung der Mediziner, nicht nur die Flüssigkeit zu entfernen, sondern auch Thommys Nierenfunktion zu stabilisieren.
Sorgenvolle Nachrichten bei "Goodbye Deutschland"-Star reißen nicht ab
Wie genau das Ganze vonstattengeht und welche konkreten Behandlungsschritte als Nächstes anstehen, wisse Kathrin aber noch nicht.
"Ich muss jetzt erst mal abwarten, bis er auf Station ist, und dann das Arztgespräch abwarten", gibt die 58-Jährige preis.
Zudem bitte sie ihre Community um Unterstützung und Zuversicht für die angeschlagene TV-Bekanntheit.
Die sorgenvollen Nachrichten beim "Goodbye Deutschland"-Star reißen einfach nicht ab und sind ein weiterer schwerer Rückschlag in einer langen Krankheitsgeschichte.
Denn erst rund einen Monat ist es her, dass die Ärzte Thommy etwa 17 Liter Flüssigkeit aus dem Körper ziehen mussten.
Und nicht nur das: Die gesundheitliche Krise hat dazu geführt, dass der TV-Auswanderer seinen geliebten Beruf als Koch nicht mehr ausüben kann.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/thommyschmelz (Screenshots)