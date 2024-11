Paukenschlag bei "taff": Beliebter Moderator wirft hin

Insgesamt stand der gebürtige Nordrhein-Westfale in dieser Zeit knapp 800 Mal vor der Kamera. Bereits am heutigen Donnerstag wird die letzte Ausgabe mit ihm als Moderator über die Mattscheibe flimmern.

Seine Jobs als Gastgeber der "The Voice"-Formate wird der 40-jährige Familienvater aber vorerst behalten. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In seiner Instagram-Story ging der Zweifach-Papa dann noch genauer auf die Gründe für seinen Abschied ein. "Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an."

Via Social Media reagierte auch der Münchener Privatsender auf den Abgang eines seiner prägenden Gesichter der vergangenen Jahre. "Danke, dass du nie Förster geworden bist, sondern lieber bei uns moderiert hast", heißt es auf dem Instagram-Kanal von "taff".

Und weiter: "Danke, dass du unsere Sendung mit zu dem gemacht hast, was sie heute ist und sie mit deiner einzigartigen Art bereichert hast. Wir wünschen dir und deiner Family nur das Beste - wir werden dich vermissen, Thore."

Ganz von der Bildfläche wird Schölermann aber nicht verschwinden. Es bleiben immer noch die Moderations-Jobs bei "The Voice of Germany" und "The Voice Kids". Daran soll sich auch nichts ändern. Einen "taff"-Nachfolger hat ProSieben noch nicht benannt.