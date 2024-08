"Das gehört sich nicht!": Thorsten Legat redet sich wegen Sohn Leon in Rage

Bereits im Allstars-Dschungel hat sich Thorsten sehr emotional gezeigt, was seinen Sprössling angeht.

"Wenn du Kinder hast, willst du nur das Beste für sie. Man muss sie auch ziehen lassen. Aber in unserem Herzen werden sie immer Kinder bleiben, egal, wie alt sie sind. Sie bleiben unsere Kinder, weil wir sie lieben", gibt der 55-Jährige preis.

Zudem offenbart er in dem Interview, dass Leon irgendwo "herumzieht" und den Kontakt zu seinen Eltern wohl nicht mehr nötig habe.

Den neuesten Kummer bereitet dem früheren Profi-Kicker Sprössling Leon. Denn zu ihm habe der 55-Jährige seit über zwei Monaten keinen Kontakt mehr. "Sich tagelang, wochenlang, monatelang nicht zu melden, das gehört sich nicht", schimpft Thorsten in einem Gespräch gegenüber Promiflash .

Der einstige Fußballprofi mit seinen Söhnen Leon (l.) und Nico (26, M.). © Instagram/thorsten_legat_official (Screenshot)

"Leon ist planlos, weil er eigentlich ein sturer Kopf ist und denkt, er könnte es uns so zeigen", so der gebürtige Bochumer am Dschungeltelefon.

Schon dort hat der einstige Profi des VfL Bochum, dem SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 offenbart, dass sein Sohn aktuell keinen Kontakt zu seinen Eltern wolle.

Daher hat er das Wort direkt an Leon gerichtet. "Du fehlst uns!", lässt Thorsten seinen Sohn wissen.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass der Ex-Bundesliga-Profi sich mit einem seiner Söhne überwirft.

Erst im Frühjahr war eine Fehde mit seinem anderen Sohn Nico (26) ausgeartet. Der Grund: das Benehmen des 26-Jährigen in der RTL-Show "Prominent getrennt".