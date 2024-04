Familien-Fehde geht weiter! Nico Legat über Papa Thorsten: "Ihm fehlen Mumm und Einsicht"

Hückeswagen - Es geht weiter heiß her bei den Legats: Nachdem sich Papa Thorsten (55) in der vergangenen Woche öffentlich abfällig über seinen Sohn Nico (26) geäußert hat , schlägt der nun zurück.

Thorsten (55, l.) und Nico Legat (26) tragen derzeit einen öffentlichen Streit aus. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/nico.legat (Screenshot)

"Wir distanzieren uns von allem, was gezeigt wird. Er benimmt sich unter aller Sau. Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm" - mit diesem Statement hatte Thorsten in seiner Instagram-Story vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt.

Grund für den verbalen Rundumschlag des Ex-Bundesliga-Profis ist Nicos Auftreten in der RTL-Show "Prominent Getrennt", an der er mit Ex-Freundin Sarah Liebich (24) teilnimmt. Zuvor hatte der 26-Jährige Sarah bereits bei "Temptation Island" vor Millionen TV-Zuschauern mit einer anderen Frau betrogen.

Trotz seines streitbaren Verhaltens hat Nico allerdings kein Verständnis für die öffentlichen Äußerungen seines Vaters. "Mein Papa könnte machen, was er will: Ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren", meint Nico nun gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Es ist ein bisschen traurig. Eigentlich kann man ja stolz sein, wenn der eigene Sohn seinen Weg geht, aber genau deswegen ist Clinch zwischen uns", so der 26-Jährige.