Mitten im Urlaub: Diese Botschaft aus Deutschland haut Thorsten Legat komplett um

Die jüngsten Zeilen von Nico Legat dürften bei Papa Thorsten ordentlich Gänsehaut verursachen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Thorsten Legat

Weiter schreibt der Legat-Nachwuchs, dass Papa Thorsten und Alexandra für ihn immer die tollsten und besten Eltern der Welt bleiben werden.

Hat sich Nico Legat die eindringlichen Worte seines berühmten Vaters Anfang des letzten Jahres zu Herzen genommen? In der vergangenen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", kämpfte "Mr. Kasalla" am Lagerfeuer nämlich buchstäblich um seinen Sohn und sendete eine deftige Liebesbotschaft in die Heimat.

"Mein Junge, ich liebe den über alles. Ich kann nur an ihn appellieren, er soll die Werte seiner Eltern übernehmen und anständig durchs Leben gehen. Gerade wenn du in dieser Branche bist, braucht man sich nicht profilieren über Alkohol oder Rauchen. Familie sollst du nie vergessen, mein Sohn."

Die liebevolle Ansage vom anderen Ende der Welt scheint gefruchtet zu haben. Finden Papa Thorsten und Sohn Nico in diesem Jahr endgültig wieder zusammen?