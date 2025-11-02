"Thüringer Klöße"-Fritz ganz privat: So hat er seine Freundin kennengelernt
Suhl/Penzberg - Aktuell schnuppert "Thüringer Klöße"-Interpret Fritz Wagner (26) frische Reality-Luft beim "Promihof". Privat lebt der Biotechniker in der Chemieproduktion zurückgezogen im ländlichen Penzberg. RTL hat "Kloßfritz" in seinen heimischen vier Wänden besucht und ihm einige persönliche Details entlockt.
Seit mehr als drei Jahren wohnt Fritz in seiner 64 Quadratmeter großen Wohnung in Oberbayern und blecht dafür mindestens 1000 Euro monatlich, wie er Reporterin Lisa-Marie erzählt.
Zwar lebt der 26-Jährige allein, ist aber längst kein Single mehr. "Sie wohnt in Oberhausen, im Ruhrgebiet. Das sind schon sieben, acht Stunden mit dem Zug bis wir uns sehen können", so der leidenschaftliche Schlagersänger über seine Fernbeziehung.
Kennengelernt hat Fritz seine Liebste beim Online-Gaming über Kumpel Pascal. Ob Egoshooter, Horror-Spiele oder Aufbausimulation - seine Freundin teilt das nerdige Hobby: "Wir zocken meistens zusammen."
Doch Games im Internet spielen ist nicht die einzige Leidenschaft des gebürtigen Thüringers.
Fritz Wagner outet sich als Justin-Bieber-Fan
In der Wohnung findet Lisa immer wieder Elemente aus Star Wars und einige Lego-Bauten. "Das ist eine Leidenschaft, die ist nicht verflossen", schmunzelt Fritz.
Und es gibt noch etwas oder besser gesagt jemanden, den der Reality-Teilnehmer vergöttert. "Ich bin ein ziemlich großer Justin-Bieber-Fan", erklärt er und zeigt auf eine lebensgroße Papp-Figur des Mega-Stars. "Das ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester gewesen."
Da der Suhler aber Schlager- bzw. Volkslieder singt, hat er natürlich auch Idole aus dieser Musiksparte: "Ikke Hüftgold finde ich klasse. Und auch Isy Glück macht ihr Ding."
Obwohl Fritz gerade im TV zu sehen ist, will er weiter an seiner Musik-Karriere schrauben: "Mein Ziel ist immer noch auf den Ballermann zu kommen."
"Der Promihof" ist immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Auf RTL+ könnt Ihr die Sendung schon vorab streamen.
Titelfoto: RTLZWEI