"Thüringer Klöße"-Fritz ganz privat: So hat er seine Freundin kennengelernt

Suhl/Penzberg - Aktuell schnuppert "Thüringer Klöße"-Interpret Fritz Wagner (26) frische Reality-Luft beim "Promihof" . Privat lebt der Biotechniker in der Chemieproduktion zurückgezogen im ländlichen Penzberg. RTL hat "Kloßfritz" in seinen heimischen vier Wänden besucht und ihm einige persönliche Details entlockt.

Fritz Wagner (26) ist aktuell beim "Promihof" auf RTLZWEI zu sehen. © RTLZWEI

Seit mehr als drei Jahren wohnt Fritz in seiner 64 Quadratmeter großen Wohnung in Oberbayern und blecht dafür mindestens 1000 Euro monatlich, wie er Reporterin Lisa-Marie erzählt.

Zwar lebt der 26-Jährige allein, ist aber längst kein Single mehr. "Sie wohnt in Oberhausen, im Ruhrgebiet. Das sind schon sieben, acht Stunden mit dem Zug bis wir uns sehen können", so der leidenschaftliche Schlagersänger über seine Fernbeziehung.

Kennengelernt hat Fritz seine Liebste beim Online-Gaming über Kumpel Pascal. Ob Egoshooter, Horror-Spiele oder Aufbausimulation - seine Freundin teilt das nerdige Hobby: "Wir zocken meistens zusammen."

Doch Games im Internet spielen ist nicht die einzige Leidenschaft des gebürtigen Thüringers.