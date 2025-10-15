"Thüringer Klöße"-Fritz verloren im Reality-TV: "So tief wollte ich gar nicht reinrutschen"

Radziejowice (Polen) - Während andere "Promihof"-Teilnehmer in diversen anderen Shows bereits ausreichend TV-Luft schnuppern konnten, muss sich Fritz Wagner (26) als Neuling erst mal an die Reality-Welt gewöhnen. Dass es dort oft auch schonungslos zugeht, setzt dem "Thüringer Klöße"-Interpret zu.

Fritz Wagner (26) ist noch ganz neu im Reality-Business und schon jetzt liegen bei ihm die Nerven blank. © RTLZWEI

In der ersten Nacht des "Ausmistens" erhält Sandra Sicora (33) die meisten Mistgabeln und muss somit den Promihof als Erste verlassen.

Doch nicht die 33-Jährige hat mit ihrem Rausschmiss zu kämpfen. Vielmehr fühlt sich Fritz schuldig, der neben Emma Fernlund (24) und Co. als Anhänger der "Kuscheldecken-Allianz" für ihren Exit gestimmt hat.

Mit Gewissensbissen im Gepäck sucht er das Gespräch mit Hof-Mutti Giulia Siegel (50). "Die Allianz einzugehen war für mich der einfachste Weg und das war denkbar dämlich", bereut der YouTube-Star seine Entscheidung.

"Ich wusste nicht, dass das alles so krass läuft. So tief wollte ich da gar nicht reinrutschen", ist Fritz entsetzt über die harten Regeln des Reality-Business.

Und auch am nächsten Tag plagen ihn die Konsequenzen seines Handelns. "Ich bin kurz vorm emotionalen Zusammenbruch", gesteht er Giulia unter Tränen.