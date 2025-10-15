"Thüringer Klöße"-Fritz verloren im Reality-TV: "So tief wollte ich gar nicht reinrutschen"
Radziejowice (Polen) - Während andere "Promihof"-Teilnehmer in diversen anderen Shows bereits ausreichend TV-Luft schnuppern konnten, muss sich Fritz Wagner (26) als Neuling erst mal an die Reality-Welt gewöhnen. Dass es dort oft auch schonungslos zugeht, setzt dem "Thüringer Klöße"-Interpret zu.
In der ersten Nacht des "Ausmistens" erhält Sandra Sicora (33) die meisten Mistgabeln und muss somit den Promihof als Erste verlassen.
Doch nicht die 33-Jährige hat mit ihrem Rausschmiss zu kämpfen. Vielmehr fühlt sich Fritz schuldig, der neben Emma Fernlund (24) und Co. als Anhänger der "Kuscheldecken-Allianz" für ihren Exit gestimmt hat.
Mit Gewissensbissen im Gepäck sucht er das Gespräch mit Hof-Mutti Giulia Siegel (50). "Die Allianz einzugehen war für mich der einfachste Weg und das war denkbar dämlich", bereut der YouTube-Star seine Entscheidung.
"Ich wusste nicht, dass das alles so krass läuft. So tief wollte ich da gar nicht reinrutschen", ist Fritz entsetzt über die harten Regeln des Reality-Business.
Und auch am nächsten Tag plagen ihn die Konsequenzen seines Handelns. "Ich bin kurz vorm emotionalen Zusammenbruch", gesteht er Giulia unter Tränen.
Ina Kina weint, weil Tim jetzt mit Emma anbandelt
Bittere Tränen fließen auch bei Ina Kina (30). Noch vor wenigen Tagen tauschten die Ex-"Are You The One?"-Teilnehmerin und Tim Kühnel (29) heiße Küsse aus.
Inzwischen scheint es aber, als hätte der Personal Trainer im Bäumchen-wechsel-dich-Stil auf Kandidatin Emma Fernlund umgeschwenkt. In einer Hängematte kommen sich die beiden etwas näher, was Ina ein Dorn im Auge ist.
Dass Tim nun plötzlich weniger Interesse an ihr zeigt, bringt die Bielefelderin zum Weinen: "Für mich ist es einfach so unbegreiflich, es gibt keine Werte mehr!"
Dem 29-Jährigen tue die verletzte Ina zwar leid, dennoch habe er immer ehrlich kommuniziert, wie er sagt: "Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich finde beide gut, habe aber mit keiner irgendetwas 'abgemacht'."
TV-Tipp: Eine neue Doppelfolge von "Der Promihof" seht Ihr am 22. Oktober um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ könnt Ihr die Sendung schon vorab streamen.
