Tiefe Einblicke: Fitness-Queen Lisa Del Piero fackelt Netz mit heißem Business-Outfit ab

Köln - Lisa Del Piero zeigt eine ganz neue Seite an sich. Diesmal ist es ausnahmsweise mal nicht der pralle XXL-Po, der den Fans den Atem raubt, sondern der ungewohnte Business-Look der 26-Jährigen. Tiefe Einblicke inklusive!

Lisa Del Piero hat ihren ersten CEO-Vertrag unterschrieben. Um welchen Geschäftszweig es sich dabei genau handelt, ließ die 26-Jährige offen. © Bildmontage: Instagram/lisadelpiero (Screenshots)

Seit einigen Jahren widmet sich die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin (2014) intensiv dem Sport und konnte in dieser Zeit einiges an Muskelmasse aufbauen. Seit ihrem Auftritt im TV hat Lisa rund 20 Kilogramm zugenommen.

Das Hauptaugenmerk ihres Trainings liegt dabei auf dem größten Muskel des menschlichen Körpers, dem Gluteus Maximus – oder kurz gesagt: auf ihrem Hintern! Den hält die Fitness-Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal mit Vorliebe in die Kamera.

Nun überraschte Heidi Klums (50) einstige Model-Anwärterin ihre rund 1,4 Millionen Follower ausnahmsweise mit einem heißen Schnappschuss ihrer Vorderseite. Um ihren ersten CEO-Vertrag zu unterschreiben, hatte sich die Beauty nämlich in einen gewagten Business-Fummel geworfen.

Ob nun seriös oder nicht, der extrem tiefe Ausschnitt sorgt bei den Fans mal wieder für Schnappatmung.