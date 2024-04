Berliner Tierheim freut sich: Rapper Lance Butters alles andere als hart

"War dank Euch für mich teils echt ein Safe Space da oben auf der Bühne, da es für mich nichts Besseres geben kann, als für das gesehen zu werden, was ich bin (...)", so der 36-Jährige weiter.

"Was für eine krasse Tour. Ich danke Euch von Herzen, dass ihr alle da wart. Eure Energie war unglaublich und ich bin extrem glücklich darüber, was ich mir für ein Publikum aufgebaut habe über die letzten 12 bis 13 Jahre", schrieb der Rapper dankbar auf Instagram in seinem letzten Post.

In einem am heutigen Dienstag veröffentlichten Post auf Instagram ist der maskierte Rapper mit drei der Dosen zu sehen, die insgesamt circa 2000 Euro beinhalten. "WOW! Vielen Dank für Euer 🧡 für unsere Tiere ", schrieb das Tierheim.

Auch Mitarbeiter des Berliner Tierheims tragen für Aktionen ab und an Masken. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/tierschutzberlin (Bildmontage)

Lance Butters ist für seine lässigen und ignoranten Lines bekannt. Selbst beschreibt er seinen Rap-Stil in einem Video auf YouTube als arrogant und unsympathisch.

Doch im Tierheim Berlin zeigte der maskierte 36-Jährige eine ganz andere Art von sich und will, dass nicht nur er, sondern auch die Tiere in Berlin von seinen Fans gesehen werden.

Für seine wertvolle Aufgabe benötigt der "Tierschutzverein für Berlin e. V." jedes Jahr über acht Millionen Euro. Spenden und Mitgliedsbeiträge sowie Nachlässe ermöglichen die Existenz des Tierheims, das circa 1400 Schützlinge beherbergt.

"Tolle Musik und ein großes Herz", kommentierte ein User Lance Butters Spendenaktion für das Berliner Tierheim.

Der maskierte Rapper startete seine Tour am 27. März in Köln, gefolgt von Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Wien, Leipzig, Hamburg und beendete diese am 6. April in der Hauptstadt.