TikTok-Pfleger Rashid erfüllt engem Freund seinen letzten Wunsch

Hamburg - Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Pfleger Rashid Hamid (32) und sein Patient Heiko gehen schon bald getrennte Wege . Doch bevor der an Multipler Sklerose Erkrankte in eine neue Pflegeeinrichtung umzieht, erfüllte der 32-Jährige seinem guten Freund noch einen letzten Wunsch.

Pfleger Rashid Hamid (32, r.) hatte am Sonntag die letzte Nachtschicht im Rahmen der Betreuung seines Patienten Heiko (l.). © Screenshot: pflege.smile

Als am Sonntag die letzte Nachtschicht im Rahmen der Betreuung von Heiko anstand, fragte Rashid: "Hast du irgendeinen letzten Wunsch?". Mit leuchtenden Augen flüsterte der Patient ins Ohr des 32-Jährigen: "Du weißt, was ich will" - alles festgehalten in einem Clip auf Instagram.

Wer die kultigen Videos der beiden auf Social Media schon länger verfolgt, weiß: Immer wieder fragte Heiko seinen Pfleger, ob sie sich gemeinsam in Löffelchen-Position in sein Bett legen können. Ohne den Wunsch noch einmal konkret auszusprechen, wusste Rashid am Sonntag sofort, worum es ging.

"Heiko, nein, das kann ich nicht machen!", so der Pfleger, während Heiko versuchte ihn umzustimmen. Und tatsächlich: Der TikToker wurde schwach. "Endlich habe ich es geschafft!", so der Patient, während Rashid doch tatsächlich bei Heiko mit im Bett lag - und ihm damit seinen großen Wunsch erfüllte.

Seit zwölf Jahren leidet Heiko an Multipler Sklerose. Da er bettlägerig ist, versorgte der ambulante Pflegedienst von Rashid den jungen Mann seit vier Jahren. In der neuen Einrichtung könne der Patient nun jedoch noch besser betreut werden.

"Dort sind Fachleute, die ihm helfen, wieder mobiler, agiler und selbstständiger zu werden. Genau das wünscht er sich – und ich gönne es ihm von Herzen", erklärte der TikToker in einem anderen Video vergangene Woche.