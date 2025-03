TikTok-Pfleger Rashid Hamid gesteht nach Tod von Oma Lotti: "Kann niemand ersetzen"

Rashid Hamid (32) liebt seinen Job als Pfleger und weiß, dass auch der Verlust und der Tod von Menschen dazugehören. © Screenshot/Instagram/pflege.smile

Grund dafür dürfte nicht nur die Geburt seines Kindes gewesen sein, sondern auch die Erfahrung, die er mittlerweile in seinem Beruf gesammelt hat. Als ihn jedoch die Nachricht mit dem Inhalt "An Oma Lotti kommt keiner ran. Lotti war einfach die beste" erreichte, musste sich der 32-Jährige an seine mehr als 850.000 Follower wenden.

"Freunde, ich kann euch alle verstehen und es ist mir auch bewusst, aber diese große Lücke, die ich habe, die kann keine Person füllen", startete Hamid sein Video. "Durch den Verlust von Oma Lotti habe ich meine beste Freundin verloren und das kann keiner ersetzen."

Dennoch, so gab er zu verstehen, erfülle ihn der Job als Pfleger. "Ich liebe meinen Job", fuhr Hamid fort. "Es macht mich glücklich, anderen Menschen eine schöne Zeit zu ermöglichen."

Er versuche die Zeit, die mit den meist älteren und hilfsbedürftigen Menschen verbringe, sinnvoll zu nutzen und ihnen ein Lächeln zu schenken. "Der Tod oder der Verlust, der gehört in meinem Job dazu", stellte der 32-Jährige schließlich klar. "Ich habe so viele Personen, Persönlichkeiten sterben sehen."