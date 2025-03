Kurz nach Tod von Oma "Lotti": TikTok-Pfleger meldet sich mit tollen News

Hamburg - Freude und Trauer liegen manchmal so nah beieinander: Nur wenige Tage nach dem Tod von Oma "Lotti" (†93) hat TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) tolle Nachrichten mit seiner Community geteilt.

TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) hat nur wenige Tage nach dem Tod von Oma "Lotti" verraten, dass er Vater geworden ist. © Fotomontage: Instagram/pflege.smile

Am gestrigen Freitagabend meldete sich der Hamburger mit einem emotionalen Post bei seinen rund 850.000 Followern auf Instagram. "Eine Liebe verabschiedet sich, eine neue Liebe kommt", schrieb der 32-Jährige zu zwei Fotos.

Während auf dem einen Schnappschuss zu sehen ist, wie die Hand von Oma "Lotti" durch den Bart des Altenpflegers streicht, zeigt das andere Bild das Handgelenk eines Babys und ein Armband mit der Aufschrift "Hamid" - dem Nachnamen des TikTok-Stars.

"Hey Freunde, es gibt etwas, das ich bisher noch nicht mit euch geteilt habe. In den letzten Tagen ist so viel passiert, dass ich es erst jetzt wirklich in Worte fassen kann. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen tiefster Trauer und größtem Glück", führte Hamid aus.

Zum einen habe er mit Oma "Lotti" seine beste Freundin verloren, die sein Leben mit Liebe, Wärme und Weisheit geprägt habe. Zum anderen sei fast zeitgleich etwas Wunderbares passiert. Der Pfleger überglücklich: "Ich bin Papa geworden."