TikTok-Sternchen erzählt vom "schlimmsten Date" ihres Lebens

Trier - Reality-Darstellerin Jessica Delion (" Love Island " 2022) ist mit mehr als 355.000 Followern ein aufstrebendes TikTok-Sternchen. In ihren Videos unterhält sie ihre Fans mit zum Teil dramatischen, zum Teil auch kuriosen Anekdoten und Berichten aus ihrem Leben. Am Mittwoch erzählte die 23-Jährige von ihrem bislang "schlimmsten Date".

Jessica Delion (23) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" (2022) zu einer Person des öffentlichen Lebens - auf Instagram hat sie rund 42.000 Follower, auf TikTok mehr als 355.000. © Screenshot/Instagram/jessicadelion

In dem Clip schminkt sich die Einzelhandelskauffrau mit polnischen Wurzeln aus einem kleinen Ort bei Trier vor der Kamera ihres Smartphones. Dabei plaudert sie aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen ihrer Erfahrungen.

"Wie ich dem schlimmsten Date meines Lebens noch eine Chance gegeben habe und wir heute wieder ein Date haben", beginnt die 23-Jährige ihren Bericht.

Dazu muss gesagt werden, dass sie das erneute Treffen nach der Aufnahme offenbar infrage gestellt hat, denn sie bat ihre Fans in einem Kommentar zu dem Video um deren Rat, ob das zweite Date wirklich stattfinden solle.

In dem Clip schildert Jessica nach dem Intro die erste Verabredung mit dem fraglichen Mann: "Das Date lief gut, bis wir bei ihm zu Hause waren - und nein, es ist nichts zwischen uns passiert."

In der Wohnung ihres Dating-Partners geschah dann laut ihrer Schilderung das Folgende: "Wir sind bei ihm zu Hause angekommen, er ruft seine Mutter an, um ihr zu sagen, dass sie sein Bettlaken wechseln soll - excuse me, er ist 29!"