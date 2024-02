Til Schweiger und Tochter Emma sorgen für Novum in ARD-Quizshow

Hamburg - So hatten sie sich das bestimmt nicht vorgestellt: Schauspieler Til Schweiger (60) und Tochter Emma (21) waren am heutigen Donnerstagabend als Kandidaten bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast.

Schauspieler Til Schweiger (60) und Tochter Emma (21) lieferten sich am Donnerstagabend ein Vater-Tochter-Duell bei "Wer weiß denn sowas?". © ARD/Morris Mac Matzen

Während der 60-Jährige an der Seite von Bernhard Hoëcker (53) Fragen beantwortete, stellte sich seine jüngste Tochter im Team mit Elton (52) den Fragen von Moderator Kai Pflaume (56).

Interessant: Der Großteil der Zuschauer traute offensichtlich Emma und Elton mehr zu. 70 Personen entschieden sich für die Seite der beiden, während hinter Bernhard und Til lediglich 54 Personen Platz nahmen.

Anschließend lieferten sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe, in dem sie jeweils zunächst sechs Fragen aus unterschiedlichen Kategorien beantworten mussten.

Sowohl Emma und Elton (in den Kategorien "Essen und Trinken" und "?") als auch Bernhard und Til (in den Kategorien "Hollywood" und "Klassik") patzten dabei zweimal, gingen dank vier richtiger Antworten aber immerhin mit einer Summe von 2000 Euro in die Finalrunde.

Nachdem beide Seiten jeweils die komplette Summe als Einsatz gesetzt hatten, wurde ihnen die sogenannte Masterfrage gestellt: "Welche berühmte Route führt von Würzburg nach Füssen?