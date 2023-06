Anschlag auf Rammstein-Büro in Berlin: Mehrere Scheiben zertrümmert

Berlin - Attacke von Links? Der Staatsschutz ermittelt nach der Beschädigung mehrerer Scheiben am Firmensitz der Rammstein GbR in Berlin-Reinickendorf .

Unter dem Rammstein-Logo wurde auf der Tür eine Schmiererei mit schwarzer Farbe übermalt. © Christophe Gateau/dpa

Es habe in der Nacht zu Montag einen entsprechenden Einsatz in der Hertzstraße gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstagabend. "Es scheinen mehrere Scheiben eingeworfen worden zu sein."

Hinweise auf die Täter habe es am Ort nicht gegeben. Der Staatsschutz habe aber die Ermittlungen übernommen, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne.

Die Rammstein GbR besteht nach eigenen Angaben aus den sechs Bandmitgliedern. Details zum Tathergang nannte der Polizeisprecher nicht, wies aber auf entsprechende Veröffentlichungen in sozialen Medien hin. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Unter anderem eine Gruppe namens "North East Antifa Berlin" hatte auf Twitter auf den Vorfall hingewiesen mit Bezug auf die Seite "Kontrapolis", die sich als "offene Nachrichten- und Debatten-Plattform" und "Teil der emanzipatorischen, anti-autoritären und revolutionären Kämpfe in dieser Stadt" beschreibt.

Dort heißt es: "Die Frontscheiben wurden eingeschlagen und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun "Keine Bühne für Täter"." Der Polizeisprecher sagte: "Dem müssen wir natürlich nachgehen. Insofern hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen."