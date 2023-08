Lindemann-Verfahren eingestellt! Shelby Lynn droht: "Es ist noch nicht vorbei!"

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Dienstag das Verfahren gegen Till Lindemann (60) eingestellt. © Tobias SCHWARZ / AFP

Die Vorwürfe wiegen schwer: Vor allem junge Frauen sollen immer wieder für seine privaten Aftershowpartys gezielt ausgesucht worden sein. Dabei sei es nach teilweise anonymen Aussagen auch zu ungewollten sexuellen Handlungen gekommen.

Shelby Lynn hatte den Stein Ende Mai ins Rollen gebracht, nachdem sie nach einer Aftershowparty in Vilnius mit massiven blauen Flecken aufgewacht war.

Am Dienstag äußerte sich die Irin bei Instagram zur Einstellung des Verfahrens. Sie habe direkt nach dem Aufstehen von den schlechten Nachrichten aus Deutschland erfahren, teilte sie ihren Followern mit.

"Das bedeutet aber in keiner Weise, dass er unschuldig ist. Wäre er ein gewöhnlicher Bürger wie Du und ich, was glaubt Ihr, würde dann passieren?", fragte die 24-Jährige in ihrer Story.

Sie sei nicht überrascht, dass das Verfahren eingestellt wurde und hätte auch nie die Hoffnung gehabt, dass Lindemann schuldig gesprochen werden könnte. Schließlich sei er ja ein Promi und die Musikindustrie sei involviert. "Die denken, die kommen immer wieder damit davon. Das glaube ich nicht, NICHT DIESES MAL!"