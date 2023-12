Neue Liebe für Till Lindemann? Sie ist 40 Jahre jünger und kennt die Row Zero

Berlin - Zähmt sie den wilden Till Lindemann (60)? Der Rammstein-Frontmann hat kein leichtes Jahr hinter sich. Im Sommer wurden schwere Vorwürfe laut. Gleich mehrere - vor allem junge Frauen - meldeten sich teilweise anonym im Netz zu Wort. Doch nun scheint er eine neue Liebe an seiner Seite zu haben.

Till Lindemann (60) könnte nach seinem Skandal wieder in festen Händen sein. © Marina Lystseva/TASS/dpa

Der 60-Jährige hatte die Vorwürfe via Anwälte stets bestritten. Ende August stellte dann die Berliner Staatsanwaltschaft schließlich die Ermittlungen ein, und auch Lindemann blickt nach vorne bzw. in die Augen einer jungen Schönheit.



Die "Bild" hat Fotos veröffentlicht, die den Rammstein-Star händchenhaltend in Paris mit einer Unbekannten zeigen. Der Rocker beendete in der Stadt der Liebe seine Solo-Tour und ließ es sich in bester Gesellschaft gut gehen.

Demnach soll es sich beid er Dame um das Model Joelle Marie Jaracz (20) handeln. Gemeinsam besuchten er und die blonde Beauty einen Weihnachtsmarkt, ehe es erst zurück ins Hotel und später zum Konzert ging.

Die 20-Jährige, die auch als Influencerin aktiv ist (101.000 Follower auf Instagram) soll Lindemann in Düsseldorf kennengelernt haben. Demnach soll es schon seit einigen Monaten zwischen dem Sänger und der 40 Jahre jüngeren Dame knistern.