Drogen bei Rammstein-Konzert verabreicht? Opfer stellt klar: "Till hat mich nicht angefasst"

Mittlerweile ist die Irin bei Twitter jedoch zurückgerudert und hat den 60-Jährigen explizit von den Anschuldigungen entlastet.

"I'd like to clarify again. Till did NOT touch me", stellte sie in ihrem Tweet nachdrücklich klar, dass Lindemann sie nicht angefasst habe.

Vielmehr habe der Sänger akzeptiert, dass sie keinen Sex mit ihm haben wollte. Ihrer Aussage zufolge sei sie während einer kurzen Pause des Konzerts in den Backstage-Bereich zu einem Gespräch mit Till geladen worden, in dessen Folge es zu Sex kommen sollte.

Als sie ablehnte, soll Lindemann laut Lynn aggressiv geworden sein, allerdings habe sie nie behauptet, dass der Musiker sie vergewaltigt habe, stellte sie in ihrem Statement richtig. Sie bat darum, erst den gesamten Twitter-Verlauf zu dem Thema zu lesen, bevor man voreilige Schlüsse ziehe.

Kürzlich meldete sich auch Sophia Thomalla (33) zu den Vorwürfen zu Wort und nahm ihren Ex-Partner in einem "Bild"-Interview in Schutz.