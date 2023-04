Rammstein-Sänger Till Lindemann startet Tour in seiner Geburtsstadt Leipzig

Leipzig - Nach der Ankündigung seiner Solo-Tournee im Herbst 2023 hat Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) nun auch die genauen Termine und Örtlichkeiten verraten. Er startet in seiner Geburtsstadt Leipzig.

Till Lindemann (60) geht auf Solo-Tournee. Los geht's in seiner Geburtsstadt. (Archiv) © Axel Heimken/dpa

Am 8. November 2023 wird der Tour-Auftakt in der QUARTERBACK Immobilien Arena in Leipzig stattfinden, danach geht es für den 60-jährigen Sänger weiter über unter anderem Tschechien, Estland und Skandinavien bis nach Paris.

Im Schlepptau hat er aber nicht seine Rammstein-Kollegen Christian "Flake" Lorenz (56), Richard Kruspe (55) und Co., denn dieses Mal ist er mit seinem Solo-Projekt "Lindemann" unterwegs, welches er 2015 noch mit dem schwedischen Musiker Peter Tägtgren (52) ins Leben rief.

Tätgren ist mittlerweile nicht mehr mit an Bord, dafür holte sich Lindemann vier neue Musiker ins Boot. Vom Grusel- und Härtefaktor kommt das Gespann der Haupt-Band des Rammstein-Rockers aber schon nahe. Bekannt sind Songs wie "Knebel" oder "Praise Abort".

Ob die erste Konzert-Location ein Zufall oder eine Hommage an Lindemanns Herkunft ist, ist nicht bekannt. Schließlich wurde der Sänger am 4. Januar 1963 in der Messestadt geboren.