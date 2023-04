Till Lindemann: Rammstein-Sänger kündigt Solo-Tour für Ende des Jahres an

Von der Kostümierung über den Sound bis zur Lichtshow: Bei seinen Konzerten überlässt Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) nichts dem Zufall. © Malte Krudewig/dpa

Nur 23 Sekunden lang ist der offizielle Teaser, den der 60-Jährige jetzt auf Instagram und YouTube veröffentlichte. Doch so viel verspricht der kurze Clip schon einmal: Die bevorstehende Solo-Tour des Sängers im November und Dezember dieses Jahres wird wild!

In schnellen Schnitten zeigt der Clip opulent inszenierte Konzert-Ausschnitte. Lindemann rockt geschminkt und in Gruselmontur zu den harten Riffs seines 2019er-Hits "Steh auf", während die Fans ihr Idol ekstatisch bejubeln. Schwarz und Rot sind die vorherrschenden Farben, das Licht flackert stroboskopartig.

"Get ready, the Till Lindemann tour is coming in November and December 2023!", kündigt der Text unter dem Bild an. Die Fans dürften es kaum erwarten können, schließlich sah es während der Pandemie eher mau aus, was Konzerte des Kopfes hinter Rammstein angeht.

Viel mehr verrät der Musiker über seine Solo-Tournee noch nicht: Die genauen Termine der Konzerte bleiben vorerst geheim. Auch die Spielorte der anstehenden Konzerte behielt Lindemann zunächst für sich.