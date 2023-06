Till Lindemann: Gutachten ist da! Wird der Rammstein-Rocker entlastet?

Mehrere Frauen, darunter Shelby Lynn (24), erhoben schwere Anschuldigungen gegen Till Lindemann (60). © Malte Krudewig/dpa

Wie aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung der Berliner Anwaltskanzlei Schertz-Bergmann hervorgeht, veranlassten sie "für unseren Mandanten eigene Untersuchungen".

Um die Vorwürfe aufzuklären, analysierten Experten die von der irischen Klägerin Shelby Lynn (24) veröffentlichten Bilder und Videos auf die möglichen Ursachen der Verletzungen.

Lynn hatte angegeben, dass sie nach einem Rammstein-Konzert bei einer Back-Stage-Party in der litauischen Hauptstadt Vlnius im Mai unter Drogen gesetzt worden sei. Am nächsten Tag habe sie dann zahlreiche Hämatome an ihrem Körper entdeckt und klagte über Gedächtnislücken.

Der Direktor des rechtsmedizinischen Instituts, Prof. Dr. Markus Rothschild, kam in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass "die Aufnahmen ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung" nahelegen.

"Insgesamt sprechen Morphologie und Lokalisation der dokumentierten Verletzungen eher für ein akzidentielles Geschehen, ohne dass eine Fremdeinwirkung von vornherein allein anhand der Befunde völlig ausgeschlossen werden kann", wird Rothschild zitiert.