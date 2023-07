Till Lindemann feiert nach Konzert im Fetisch-Club "KitKat": Boykott gefordert

Trotz der aktuell kursierenden Missbrauchsvorwürfe um Sänger Till Lindemann (60) spielten Rammstein im Berliner Olympiastadion vor ausverkauftem Haus. © Malte Krudewig/dpa

Der KitKatClub ist für seine freizügigen Partys bekannt, bei denen auch Fetisch-Kleidung gern gesehen ist. Ebendort soll der umstrittene Till Lindemann am Sonntag nach dem zweiten Berlin-Konzert gefeiert haben.

Das kritisierten nun mehrere DJs, unter anderem Iva Bodul, die in besagter Nacht selbst im KitKatClub aufgelegt hatte. "Leider hat das Ganze einen sehr beschissenen Beigeschmack. Till Lindemann wurde in dieser Nacht in den Club gelassen", schrieb sie in ihrer Story auf Instagram.

Dazu postete Bodul einen Screenshot einer Mail von KitKat-Chefin Kirsten Krüger. Darin schrieb diese: "Ja, Rammstein ist gerade ein schwieriges Thema, einfach, weil man nicht allzu viel weiß." Till Lindemann sei in den vergangenen Jahren ab und zu Gast im Club gewesen und kenne die Security-Mitarbeiter.

"Im Club ist niemals etwas geschehen, was fragwürdig war. Oft war auch seine Tochter dabei", sagte Krüger. Sie wolle niemanden vorverurteilen. Iva Bodul kommentierte die Antwort mit "traurig" und erklärte, dass der KitKatClub kein "Safe Space" mehr sei.

DJ Intaktogene schrieb auf Instagram: "Wer in einen sexpositiven Club einen Till Lindemann reinlässt und das danach auch noch verteidigt (weil man weiß ja nicht, was stimmt), scheißt komplett auf die zig Aussagen von Frauen, gegen die nur eine einzige steht, die vom mutmaßlichen Täter." Auch andere Musiker riefen zum Boykott auf.