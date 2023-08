Pikant: Das hat Tim Mälzer vor seiner Karriere als TV-Koch gemacht

Hamburg - Wer hätte das gedacht: TV-Koch Tim Mälzer (52) war vor seiner Fernsehkarriere als Verkäufer in einem Sexshop tätig.

Das verriet der 52-Jährige im Sommer-Special der Show "Grill den Henssler", die am Sonntagabend auf VOX lief und in der er sich mit Berufskollege Steffen Henssler (50) ein Kochduell lieferte.

Die Kernaufgabe der beiden, das Kochen, wurde dabei allerdings ziemlich schnell zur Nebensache, als Mälzer von seinem Leben vor der TV-Karriere berichtete - und aus dem Nähkästchen plauderte.

So erzählte der gebürtige Elmshorner, womit er vor seinem Zivildienst sein Geld verdient habe: "Ich habe in einem Sexshop auf dem Kiez gearbeitet und dort Schuhe verkauft." Das habe ihm "wahnsinnig Spaß gemacht", so Mälzer.

Zudem habe er auch "viel gelernt", insbesondere über "die weibliche Anatomie". So witzelte der Koch: "Das war ja im Rotlichtbezirk. Da war jetzt nicht jede untenrum voll bekleidet, während ich davor gekniet und ihr die Schuhe angezogen habe."

Klingt interessant! Ob der Buchautor allerdings wirklich geplant hatte, diese pikante Geschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen, darf bezweifelt werden.