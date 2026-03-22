Tim Mälzer teilt gegen Koch-Kollegen Roland Trettl aus: "Kann ich nicht ernst nehmen"
Hamburg - Die neue Staffel "Kitchen Impossible" steht in den Startlöchern. Doch nicht in jeder Folge wird TV-Koch Tim Mälzer (55) diesmal zu sehen sein. In einigen Episoden wird der 55-Jährige von "First Dates"-Liebling Roland Trettl (54) vertreten. Was Mälzer von seinem Ersatz hält?
Eine Sache scheint dem Star-Koch an dem 54-Jährigen nämlich nicht zu gefallen. "Das Einzige, was mich wahnsinnig nervt, ist, dass er unfassbar gut aussieht", witzelt der Hamburger in der Talkshow "DAS! Rote Sofa".
Als Moderatorin Ilka Petersen (48) ihren Gast auf die besonderen Outfits von Trettl anspricht, die oft aus einer Kombination von kurzen Hosen, Sakkos und kniehohen Socken bestehen, legt Mälzer nach: "Das kann ich nicht ernst nehmen, alte Männer in kurzen Hosen."
Dennoch findet der 55-Jährige hauptsächlich positive Worte für seinen TV-Kollegen. "Er ist ein wahnsinnig kompetenter Koch." Außerdem verfüge Trettl über eine "ausgeprägtere Verbalkompetenz" als er selbst, nimmt Mälzer seine Neigung zu expliziter Sprache und Schimpfwörtern aufs Korn.
"Und ich finde, dass er sehr unterhaltsam und menschlich verbindend ist." Auch die Attraktivität seines Kollegen hebt der 55-Jährige erneut hervor.
Tim Mälzer: Deshalb wird der TV-Koch bei "Kitchen Impossible" von Roland Trettl vertreten
Der Grund für seine Vertretung durch Trettl? "Das ist eine sehr zeitintensive Sendung. Wir reisen viel und ich mache den Bums jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich mich selbst verliere, wenn ich nicht hin und wieder auch mal zur Ruhe komme und reflektiere", gesteht Mälzer.
Genau dafür habe sich der Spitzenkoch eine Auszeit von sechs Monaten genommen. "Und in der Zeit musste weitergedreht werden. Und dann hat Roland die Rolle übernommen."
Ob sich Mälzer auch einmal vorstellen könne, Gastgeber der VOX-Sendung "First Dates" als Vertretung von Trettl zu sein? "Habe ich vor. Das würde dann nur etwas rustikaler ablaufen. Den ganz großen Romantiker kann ich nicht raushängen lassen", scherzt der TV-Koch abschließend.
Die neuen Folgen von "Kitchen Impossible" gibt es ab 12. April um 20.15 Uhr auf VOX oder auf RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Stefan Gregorowius, Marcus Brandt/dpa