Tim Mälzer über den Tod seiner Mutter: "Sehr schön verstorben"

Hamburg - Schwerer Schicksalsschlag für Tim Mälzer (55): Nachdem sein Vater vor drei Jahren überraschend gestorben war, musste sich der TV-Koch Anfang des Jahres auch noch von seiner Mutter verabschieden. Jetzt spricht der 55-Jährige offen über den Verlust.

Tim Mälzer (55) musste sich Anfang 2026 von seiner Mutter verabschieden. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Im Live-Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" mit Jan Ullrich (52) erzählt Mälzer, dass er statt tiefer Trauer momentan vor allem eines verspüre: Erleichterung.

Was dazu beitrage: Seine Mutter habe "selbstverwaltet" gehen können. Für ihn selbst sei das ein großes Geschenk. Rückblickend sagt er sogar, sie sei "sehr schön verstorben".

Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufzeichnung im April 2026 sei seine Mutter bereits rund acht Wochen tot gewesen.

Besonders dankbar zeigt sich der Fernsehkoch für die Patientenverfügung seiner Mutter. Dadurch sei ihm die Last erspart geblieben, selbst über lebensentscheidende medizinische Maßnahmen entscheiden zu müssen. Genau vor dieser Verantwortung habe er großen Respekt gehabt.

Mit viel Zuneigung beschreibt Mälzer seine Mutter als willensstarke Persönlichkeit. Sie sei "eine sehr starke, aber auch sehr störrische, auch manchmal eine mistbockige Frau" gewesen. Dass er selbst ähnliche Charaktereigenschaften aufweist, kommentiert er augenzwinkernd: "Von irgendjemandem muss ich es ja haben."