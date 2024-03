Miley Cyrus' Mutter soll Ex-Freund ihrer Tochter geheiratet haben

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Im August 2023 gaben sich die Mutter der "Flower"-Sängerin Miley Cyrus (31), Tish (56), und der US-Schauspieler Dominic Purcell (54, "Prison Break") in Malibu das Jawort. Nicht bei der Zeremonie dabei: die jüngste Tochter der 56-Jährigen. Wurde nun der Grund dafür bekannt?

Tish Cyrus (56) scheint kein Problem damit zu haben, dass ihr Mann zuvor mit ihrer Tochter zusammen war. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie US Weekly Anfang der Woche verkündete, soll Purcell nämlich vor seiner Beziehung mit Tish ausgerechnet mit ihrer Tochter, Noah Cyrus (24, "Again"), angebandelt sein.

Am Freitag bestätigte dies nun auch ein Insider gegenüber dem People Magazin: "Noah und Dominic hatten etwas am Laufen, eine Art Freundschaft plus."

Erst nachdem die Liaison zwischen den beiden beendet war, sei Tish ins Spiel bekommen. Zwar habe sie gewusst, dass ihr Liebster zuvor viel intime Zeit mit ihrem Sprössling gebracht hatte, schien sich daraus jedoch nichts zu machen.

So soll sie es auch nicht für nötig gehalten haben, mit Noah vor der Hochzeit darüber zu sprechen.

Kein Wunder also, dass die 24-Jährige "beleidigt" und "verstört" auf die Situation reagiert habe.