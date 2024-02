27.02.2024 06:14 Tochter von Charlie Sheen denkt kurz nach ihrer Brust-OP an noch größere Oberweite!

Sami Sheen, die Tochter von "Two an a Half Men"-Schauspieler Charlie Sheen will sich kurz nach ihrer ersten Brustvergrößerung erneut unters Messer legen.

Von Malte Kurtz

Los Angeles - Erst Mitte des letzten Jahres hatte Sami Sheen (19), die Tochter von "Two and a Half Men"-Darsteller Charlie Sheen (58), angekündigt, sich für eine Brustvergrößerung unters Messer zu legen. Kurze Zeit nach ihrer ersten Operation will das OnlyFans-Model bei ihrer Oberweite noch einen drauflegen. Sami Sheen (19) denkt bereits an ihre nächste Brustvergrößerung. © Screenshot/TikTok/@samisheen "Fast 10.000 US-Dollar für neue Brüste ausgeben, nur um dann noch größere zu wollen", schrieb die 19-Jährige in ihrem Beitrag auf TikTok. Unter ihrem kurzen Videoclip richtete sie gleich noch eine Bitte an ihre Fans: "Kann mir das jemand ausreden?" Ihre aktuellen Implantate sind für den Zuschauer dabei gut sichtbar. Nach eigenen Angaben stattete sich das Erotik-Model mit einem Volumen von 350 Kubikzentimetern aus. Promis & Stars RTL-Moderatorin auf Wolke sieben: Mit diesem Sport-Star soll Jana Wosnitza liiert sein Eine große Hilfe dürften die wenigen Kommentare ihrer Fans allerdings nicht sein, da sich Pro und Contra mehr oder weniger die Waage geben. "Sie sind jetzt perfekt. Mach sie nicht noch größer" ist ebenso zu lesen, wie "Tu' es!". Vor ihrer ersten Brust-OP hatte Sheen erklärt, dass sie nicht zufrieden mit ihren Brüsten sei und sie deshalb für ihre Erotik-Bildchen stets zensiere. Nach der Vergrößerung habe sie sinnbildlich eine breitere Brust und mehr Selbstvertrauen gehabt. "Two and a Half Men"-Star Charlie Sheen schien nicht allzu begeistert von der Berufswahl seiner Tochter. (Archivbild) © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa Mit ihre freizügigen Berufswahl löste Sami bei ihren Eltern schon damals gemischte Gefühle aus. Während Papa Charlie die OnlyFans-Karriere "nicht gutheißen wollte", bewunderte Mama Denise Richards (53) das Selbstvertrauen ihrer Tochter.

