Tochter von "James Bond"-Darsteller Daniel Craig wird auf Insta selbst zum Bond-Girl

Jamaika - Sie ist die Tochter von "James Bond"-Darsteller Daniel Craig (55) und das sieht man ihr auch an. Auf Instagram hat Ella Loudon (31) nun sogar eine ikonische Szene aus der Filmreihe nachgestellt.

Ella Loudon (31) hat auf Instagram bereits über 15.000 Follower. © Instagram/ellaloudon

Während ihres Luxusurlaubs in einem schönen Ressort in der Karibik zeigte sich Ella im weißen String-Bikini und mit makelloser Figur.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Blondine ein Video, in dem sie über die sonnigen Strände Jamaikas läuft und sich im Wasser vergnügt.

Nicht wenige Fans dürften sich dabei an eine Szene aus einem James-Bond-Film erinnert haben - etwa an "Stirb an einem anderen Tag", als Giacinta "Jinx" Johnson (Halle Berry, 56) erotisch aus dem Wasser auftaucht.

Prompt wurden begeisterte Kommentare gepostet. Mehrere Follower schwärmten, Craigs Tochter sehe inzwischen selbst wie ein Bond-Girl aus.

Auch die schlanke, aber dennoch kurvige Figur der Influencerin könne sich sehen lassen, bemerkten einige Zuschauer.

Ellas prominenter Vater und ihre Mutter Fiona Loudon (55) waren zwischen 1992 und 1994 für kurze Zeit verheiratet.

Nach der Trennung des Paares wuchs Ella zunächst außerhalb des Rampenlichts in London und später in einem Internat in Massachusetts auf.