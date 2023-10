Tod durch eigenen Vater vorgetäuscht? Lil Tay zurück mit neuem Song und krasser Beichte

Los Angeles (USA) - Rapperin Lil Tay (16) schockierte im August für 24 Stunden ihre Fans mit einer Todesmeldung auf ihrem Instagram-Account . Alles Fake: Das Konto, das seit 2018 nicht mehr aktiv war, wurde gehackt. An dieser Story zweifeln nun viele, nachdem die Teenagerin am gestrigen mit einem neuen Song zurück ins Rampenlicht kehrte.

Hope sei hinter dem Geld seiner berühmten Tochter her gewesen und wollte deren Karriere kontrollieren, um so auch ihr Vermögen verwalten zu können. Er schaffte es tatsächlich, das Familiengericht davon zu überzeugen, dass Tays Mutter Angela die gemeinsame Tochter vernachlässigen und leichtsinnig den Gefahren der Musikindustrie aussetzen würde.

In dem Live-Video zeigte die Rapperin neben Fotos, die sie mit Schürfwunden im Gesicht zeigten, auch schimmelige Schulbrote, die ihr von ihrem Vater und seiner Frau gegeben worden seien. Ferner kümmerten sich Christopher und Hanee offenbar nicht um die Kleidung von Tay, was Fotos von abgetragenen und kaputten Schuhen zeigten.

"Er hat wildfremde Frauen nach Hause gebracht und hatte vor mir Sex mit ihnen. Ich war ein Kind", erklärte Tay wütend. Immer wieder zeigte sie ausgedruckte Fotos und Screenshots, die ihre schrecklichen Erzählungen unterstreichen. Hope heiratete laut Tay später eine Frau namens Hanee Hope, offenbar eine professionelle Betrügerin aus den Philippinen . Von da an seien auch Schläge an der Tagesordnung gewesen. Die 16-Jährige gab außerdem an, dass es die Norm gewesen sei, dass tagsüber Pornos im Haus liefen. Sie wurde offenbar sogar dazu gezwungen verstörende Horrorfilme zu schauen, durfte den Raum nicht verlassen.

Tay Tian tanz in ihrem neuen Musikvideo "Sucker 4 Green". © Bildmontage/Screenshots: Instagram/liltay

Gegenüber dem Nachrichtenportal TMZ gab Christopher Hope an, die Vorwürfe seien falsch. Er wolle nun gegen die Anschuldigungen vorgehen, sowie gegen jene, die "sein Kind zu diesen Äußerungen anstifteten".



Laut MacLean Law schuldet Hope seiner Tochter 275.000 US-Dollar (rund 263.000 Euro) an Unterhaltszahlungen seit 2014, sowie den "laufenden monatlichen Unterhalt zuzüglich zusätzlicher Kosten".

Tay möchte die Jahre, in denen ihr Vater das Sorgerecht für sie hatte, allerdings endlich hinter sich lassen.

Ihr Musik-Comeback zeigt, dass sie offenbar bereit ist, den nächsten Schritt in die Zukunft zu gehen. Sie lebt nun mit ihrer Mutter in Los Angeles, weit weg vom Wohnort ihres Vaters in Vancouver in Kanada.