Tod mit nur 28 Jahren: Daran starb Hayden Panettieres Bruder Jansen

Hayden Panettieres (33) Bruder Jansen (†28) starb an einem vergrößerten Herzen. © Montage: AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auch wenn es nur wenig Trost spende, sei jetzt klar, dass Jansen an einem "vergrößerten Herzen" gestorben sei, gab seine Familie gegenüber ABC News bekannt.

Der plötzliche Tod des Schauspielers sei auf eine "Kardiomegalie in Verbindung mit Komplikationen der Aortenklappe zurückzuführen", erklärten die Hinterbliebenen unter Berufung auf den Gerichtsmediziner.



Gleichzeitig fanden Jansens Angehörige bewegende und liebevolle Worte für ihren verstorbenen Sohn und Bruder: "Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem strahlenden, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Humor", heißt es in dem emotionalen Statement der Familie.



Jansens Charisma, seine Wärme, sein Mitgefühl für andere und sein kreativer Geist würden für immer in ihren Herzen weiterleben, schrieben seine Eltern Lesley und Skip sowie seine Schwester Hayden.