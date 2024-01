Für Franz Beckenbauer: Rummenigge plant riesiges Trauer-Event in der Allianz-Arena

München - Karl-Heinz Rummenigge (68) will für den verstorbenen Franz Beckenbauer (†78) eine riesige Trauerfeier veranstalten. Ob die 75.024 Plätze in der Allianz-Arena für die Trauer-Gäste reichen?

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72, l.), und Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge (68, r.) planen eine Trauerfeier für ihren Freund Franz Beckenbauer (†78, M.). © Andreas Gebert/dpa

Die Sport-Legende starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie am Montag mitteilte. Groß ist die Trauer auch in seiner Fußball-Familie. "Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz", erklärte Rummenigge in der "Bild".

Um ihn zu ehren, sollte der FC Bayern eine Trauerfeier ausrichten. Laut Informationen der Bild hat Rummenigge dazu bereits mit Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72) telefoniert. Angeblich soll überprüft werden, ob und wie das Event in München stattfinden kann.

"Niemand wird ihn jemals erreichen. Die Menschen können sagen, sie haben Fußball gesehen zu Zeiten von Franz Beckenbauer. Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte – und ein Geschenk an uns alle", reagierte Hoeneß, der zusammen mit Beckenbauer Welt- und Europameister wurde.

Auch Berti Vogts (77) hat eine besondere Idee zur Ehrung des Kaisers: "Es ist wichtig, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät bei den folgenden Fußballer-Generationen. Vielleicht sollte man beim DFB darüber nachdenken, zum Beispiel den DFB-Pokal nach Franz Beckenbauer zu benennen", sagte Vogts der "Rheinischen Post".

Beckenbauer habe den Fußball geprägt, "er hat die Position des Liberos erfunden. Er war ein Spielmacher hinter der Abwehr, das gab es vor ihm nicht, es war immer wieder beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit er gespielt hat", sagte Vogts.