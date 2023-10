Tod von Matthew Perry: "Friends"-Darsteller geben gemeinsames Statement ab

Zehn Jahre lang spielte Perry in "Friends" die Rolle des ironischen und unsicheren Chandler Bing. Seine komödiantische Leistung in der TV-Serie brachte ihm 2002 eine Emmy-Nominierung ein.

Mit Blick auf Perrys Leistung in der weltweit bekannten Sitcom bemerkten die Co-Stars: "Es ist ein Klischee zu sagen, dass ein Schauspieler eine Rolle zu seiner eigenen macht, aber in Matthews Fall gibt es keine wahreren Worte. Von dem Tag an, an dem wir ihn zum ersten Mal die Rolle des Chandler Bing verkörpern hörten, gab es für uns keinen anderen mehr."

"Er war immer der lustigste Mensch im Raum. Mehr als das, er war der süßeste, mit einem gebenden und selbstlosen Herzen", schrieben Perrys frühere Kollegen.