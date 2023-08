Zwei heiße Nächte im Hotel? Tom Brady feiert Sieg mit Supermodel!

London (Großbritannien) - NFL-Legende Tom Brady (46) scheint ein in doppelter Hinsicht erfolgreiches Wochenende verlebt zu haben. Erstmals seit seinem Einstieg beim englischen Zweitligisten Birmingham City feuerte er die Mannschaft im Stadion an. Anschließend soll es auch abseits des Rasens ordentlich geknistert haben.

Tom Brady (46) wohnte am Wochenende in Birmingham zum ersten Mal einem Spiel seines neuen Klubs bei. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Am Samstag gewannen seine "Blues" durch ein Tor in letzter Sekunde gegen Premier-League-Absteiger Leeds United und bescherten ihrem neuen Star-Mitbesitzer so einen gebührenden Einstand.

Schon im Vorfeld hatte sich der frühere Quarterback unters Volk gemischt, den Pub "The Roost" in der Nähe des St. Andrews Stadions aufgesucht und mit den Fans angebandelt, wie Sky Sports berichtete.

Doch nicht nur die Anhänger des Klubs aus Englands zweitgrößter Stadt durften sich über die Gesellschaft des Ex-Footballers freuen. Nach dem Match soll er nach London gereist sein und zwei romantische Nächte mit dem russischen Supermodel Irina Shayk (37) verbracht haben.

Laut einem Bericht der britischen Daily Mail checkte Brady am frühen Sonntagmorgen im Fünf-Sterne-Hotel "The Twenty Two" ein und verkroch sich die nächsten beiden Tage mit seiner neuen Flamme in der luxuriösen Unterkunft.

Am Dienstag machte sich die NFL-Lichtgestalt demnach dann gegen 7.20 Uhr klammheimlich durch einen Seiteneingang aus dem Staub. Kurz zuvor soll Shayk das Hotel ebenfalls verstohlen durch einen anderen Ausgang verlassen haben.