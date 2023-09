Heidi Klum gratuliert Tom zum Geburtstag, doch diesen Spruch kann sie sich nicht verkneifen

Los Angeles - Mit ihrer Band "Tokio Hotel" wurden Bill und Tom Kaulitz im Alter von süßen 16 Jahren über Nacht zu Mega-Stars. Heute sind die Kaulitz-Brüder fester Bestandteil der Musik- und Promiwelt . Am 1. September feiern die beiden ihren 34. Geburtstag, wobei Tom zehn Minuten eher das Licht der Welt erblickte als Bill. Auch Heidi Klum (50) ließ es sich natürlich nicht nehmen, gebührend zu gratulieren...

Auf Instagram teilt die 50-Jährige immer wieder intime Schnappschüsse, auf denen das Paar sich verliebt wie am ersten Tag zeigt.

Heidi und ihr 16 Jahre jüngerer Gatte Tom sind seit 2019 verheiratet und seit mehr als fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung.

Auf Instagram postete die Modelmama ein emotionales und mit Musik unterlegtes Reel, welches sie und die Kaulitz-Brüder in unvergesslichen Momenten zeigt.

Tom und Bill Kaulitz sind 34 Jahre alt geworden. © Gerald Matzka/dpa

Auch in den Flitterwochen der beiden schien es ziemlich wild zugegangen zu sein, denn bereits vor einem Monat offenbarte Tom im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass er seitdem mit Schulterproblemen zu kämpfen habe.

Damals wollte der 34-Jährige in Italien von einem Boot ins Meer springen, kugelte sich dabei jedoch dummerweise die Schulter aus. Nun verriet der "Tokio Hotel"-Gitarrist in einer neuen Folge, dass er vor kurzem ins MRT musste. Was genau dabei herauskam, ist noch nicht bekannt.

Höchstwahrscheinlich wird der Musiker aber um eine Operation nicht herumkommen, wenn er die Schmerzen ein für allemal loswerden möchte: "Ich will ja auch noch mal Kopfsprung machen oder schwimmen, ohne dass ich mir die Schulter auskugele!"

Da bleibt ihm zum Geburtstag nur gute Besserung zu Wünschen. Glück in der Liebe scheint Tom in seiner Ehe mit Heidi Klum ja gefunden zu haben.