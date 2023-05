Nach Heidi Klums Bayern-Blamage: Tom Kaulitz nimmt Ehefrau in Schutz

Berlin - Tom Kaulitz (33) äußert sich in der neuen Podcast-Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zu den Schlagzeilen um seine Ehefrau Heidi Klum (49) und der Bayern-Niederlage.

Die 49-Jährige äußerte sich nach der Niederlage des deutschen Rekordmeisters zu der Zukunft von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) und des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn (53) in ihrer Insta-Story.

Das war passiert: Tom und Heidi waren am vergangenen Wochenende live beim Spiel des FC Bayern gegen den RB Leipzig . Hier musste der Lieblingsklub des Gitarristen eine 3:1-Heimniederlage einstecken.

Leicht verkatert und noch nicht ganz wach melden sich die Kaulitz-Zwillinge aus Bills Hotelzimmer in Berlin bei ihren Zuhörern zurück.

Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Spiel des FC Bayern gegen den RB Leipzig. © Screenshot/Instagram/heidiklum

"Weil ich mir dachte: Ist doch nicht euer Ernst, dass die Sportpresse das, was meine Frau, die jetzt mit Fußball nicht wahnsinnig viel am Hut hat, aufgreift. Die Sportpresse, wo man denkt: Schreibt doch ein paar Expertenmeinungen", merkt der 33-Jährige genervt an.

Eine Schlagzeile findet der Zwilling jedoch "gar nicht lustig" und verteidigt sich und seine Ehefrau.

In einer der Storys hatten sich die beiden nach der Niederlage im Münchner Hofbräuhaus mit einem "Auf die Meisterschaft" zugeprostet. Daraufhin hieß es in den Tageszeitungen: "Heidi und Tom machen sich über Bayern lustig."

Tom stellt daraufhin im Podcast klar: "Wir würden uns niemals über den FC Bayern lustig machen."

Aufgrund des Shitstorms musste Heidi sogar vorübergehend die Kommentar-Funktion auf Instagram deaktivieren.